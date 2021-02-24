Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehri yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te" dedi. Erdoğan ayrıca Kanal İstanbul projesine ilişkin "Onlara rağmen yapacağız. İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, İstanbul'a yapılan hizmetleri sayıp, son 18 yılda eski rakamla 275 katrilyon lira yatırım yapıldığını ifade etti. Erdoğan, "Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler" dedi.

Öte yandan, 2023 seçimlerini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten de hesabını sandıkta soracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser.

- Bugün de burada bizim adımıza İstanbul'un her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız değerli bir arkadaşımıza il başkanlığı görevini vereceğiz. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe'nin davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk. Kendisinin Bayram Şenocak'tan devraldığı sancağı İstanbul'da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Bayram Şenocak ve ekibine şu ana kadarki hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, sadece virgül. Kendileri ile başka platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

- Mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil, geleceği kuşatan bir parti.

- Bugün İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Salgın şartları sebebiyle bir kaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmaya çalıştık. 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

- Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz, vay halinize​. İstanbul için dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar daha nice gönül sultanlarının şehridir.

- İstanbul'u sevmek ne kolay ne bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız hakkını verecek, kendisine hizmet edeceksiniz. İstanbul’u büyük bir aşkla sevmeyen hiçbir kimsenin bu ülkeye, bu şehre ve bu partiye hizmet edebilmesi mümkün değildir.

- Eğer zaman zaman öfkeli gözükmüşken işte bu sevdamızdandır. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik.

'Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik'

- Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' dediler biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Camimizi işgal etmek suretiyle bira kutularıyla beraber o camiimize giren onlar değil mi, bu ahlaksızlar, bu edepsizler değil mi, bu teröristler değil mi? işte bu gezi olaylarında da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazarak verdiler. Biz cevabımızı büyük ve güçlü Türkiye diyerek verdik. Onlar, milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler. Biz cevabımızı Rabiamızla verdik.

'İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık'

-Bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar.

- Eğitimde 38 bin 361 yeni derslik kazandırdık, 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü 37 bin 500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Birkaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini 2 katından fazla artıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor.

- İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeşlerimizin yanında olduk.

- Sağlıkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 950 yatak kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Bunların dışında plan, projesi, ihalesi devam eden 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdik.

İstanbul'da toplamda 16 milyon 101 bin metre kare yüzölçümünde 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunların 10 tanesini tamamladık.

'AKM'nin inşasında sona geliyoruz'

- Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşasında sona geliyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar.

- Özel sektör muhteşem bir camiyi de Taksim Meydanı'na inşa ediyor. O da on yılların hayali. Ulaştırmada İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 500 km ilaveyle 782 km'ye çıkardık. İstanbul - İzmir otoyolunu tamamlayarak 8-9 saat süren yolculuk 3.5 saate, Bursa'yı 1 saate, Balıkesir'i 2 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük.

- Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Alışacaklar.

- Çamlıca tepelerinde bir görüntü kirliliği vardı. Antenler falan. Hepsini kaldırdık mı? Kaldırdık. Çünkü biz çevreciyiz. Çevreciliğimizin alametifarikası olarak onları kaldırdık ve bunun yanında televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir başka görüntüyü oraya verdik. Yalnız Binali bey, o mimari bana ait. Bütün o antenlerin hepsinin vericileri orada.

- Şimdi hep birlikte İstanbul'a söz vereceğiz: Bu aziz şehri 1994'te teslim aldığımızda nasıl kısa sürede sorunlarını çözüme kavuşturduysak, bir sonraki seçimde de aynısını yapmaya hazır mıyız?

'Biz çevreciyiz'

- Ümraniye'de o çöplük patladı ve 40'a yakın vatandaşımız öldü. Biz geldik o çöplüğü kaldırdık, spor tesisleri yaptık. Kim çevreci? Biz çevreciyiz. CHP deyince akla şu gelir: Çöp, çukur, çamur.

'Kaleyi içeriden inşallah hanım kardeşlerim fethedecekler'

- Kadın kollarımız kapı kapı dolaşacağız. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden inşallah hanım kardeşlerim fethedecekler. Gençler, siz de gönülleri fethedeceksiniz. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bizim gençlerimiz tinerci, eli bıçaklı, silahlı gençler değil. Bizim gençlerimiz bilgisayarıyla, kitabıyla okuyan, düşünen ve buna inanan bir gençlik. Gençler, kendimizi parti binalarına, ofislere, lobilere, çok konuşulan az iş yapılan mekanlara hapsetmeyeceğiz. Sokaklarda, çarşıda, pazarda, fabrikada, evde, iş yerinde, her yerde olacağız. Hanımlara gençlere, çalışanlar emeklilere ulaşacağız. Derdine derman olabildiğimizce derman, olamadığımıza ise dert ortağı olacağız.

- Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bizim gençlerimiz tinerci gençlik değil, eli bıçaklı silahlı gençler değil. Bilgisayarıyla kitabıyla okuyan düşünen bir gençlik.

'İstanbul'u kutlu kimliğinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz'

- İstanbul'u kutlu kimliğinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. Bu şehri (İstanbul) yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te. İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız.

- Şimdi hanımlara sesleniyorum: Sizin sahip çıktığınız bir sandıkta hiçbir yanlışın olmayacağına inanıyorum. Seçime kadar her günü seçim günü gibi düşünüp çalışmamız gerek. Seçim günü de sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. 2019 seçimlerinde sandıklarda ve birleştirme tutanaklarında çekilen numaraları unutmadık. Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz.

'Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak bu ülkeyi darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracağız'

- Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberliğine kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü insan hakları eylem planını milletimizle paylaşacağız, bir sonraki hafta da ekonomik reform paketimizi kamuoyuna açıklayacağız.

- Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve Ege'ye çevremizdeki tüm sulardaki hakkımızı sağlama alacağız. Ege'de, Akdeniz'de bizler bütün gücümüzle, imkanlarımızla varız, bundan sonra da var olacağız.

- Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi uğurladık. Eninde sonunda bizim de gideceğimiz yer orası. Emin Saraç hocamız yetiştirdiği öğrencileriyle, Kadir Topbaş ağabeyimiz İstanbul'da yaptığı eserleriyle anılacak. Boğaz'ın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek, orada emeği var. Peki şu anki İBB Başkanı bu işlerden anlar mı? İstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da seyahatte. Biz dertliyiz, onların böyle bir derdi yok.

Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "İstanbul'u yeniden kazanacağız, bunun sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız, bunun sözünü veriyoruz https://t.co/zz1XHoep8c pic.twitter.com/Nt3oG5DHdG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2021

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