Adana’nın gizli cenneti: Nergis Adası

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor.

İlkbaharı müjdeleyen nergis çiçekleri bol olan gizemli adaya sadece tekneyle gidilebiliyor.

© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ - ELİF AYŞENUR BAY-AW251266 Adana'da 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü içerisinde bulunan Nergis Adası görsel şöleniyle görenleri kendine hayran bırakıyor

Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturmaya başlayan vatandaşlar, ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

'Ülkemizin burayı bilmesi gerekiyor'

Fotoğrafçı Gamze Bozkaya, ‘Nergis Adası’nın tanıtımının yapılması gerektiğini ifade ederek, “Adana’nın gezilecek turistik ve tarihi yerleri araştırırken 3 yıl önce burada bir ‘Nergis Adası’ olduğunu öğrendim. Gidip kendim görmek istedim ve geldiğimde gözlerime inanamadım. Burası Akyatan Lagünü’nün tam ortasında yer alıyor. Burada flamingolar başta olmak üzere, kuşların yanı sıra ‘Nergis Adası’nın da olduğunu artık ülkemizin bilmesi gerekiyor. Bu çiçeğin dışarıda koklaması 1, demeti 5 TL. Böyle bir adanın olması Adanalılar için büyük bir şans” diye konuştu.

'Muhteşem bir yer'

Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği Müdürü Ayfun Kaplan ise adanın tanıtımı için gereken çabayı gösterdiklerini söyleyerek, “Burası muhteşem bir yer. Çok yakın zaman içerisinde burasının Adana’nın tanıtımında çok önemli bir yer alacağına inanıyoruz” dedi.