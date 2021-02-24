Sağlık Bakanı Koca, Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi

Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiasına ilişkin, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok" derken, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili olarak özür diledi.

Sağlık Bakanı Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiasına ilişkin ''Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Bununla ilgili detaylı bilgiyi vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında açıklama yapacağım" dedi.

Bakan Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirilerine ise, "Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşının fazla olduğunu biliyoruz. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum" diyerek yanıt verdi.