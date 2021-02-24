Meclis Başkanlığı'ndan AYM'ye 'Berberoğlu' yanıtı

Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararı, Yüksek Mahkeme ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında tartışmaya yol açtı.

Anayasa Mahkemesi, Meclis'e gönderdiği kararda "ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi Meclis'in de görevidir" demişti.

Meclis Başkanlığı da, yüksek mahkemeye bir cevap yazısı gönderdi. Şentop tarafından gönderilen yazıda, "Kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM'ye gönderilmesi anlaşılmamıştır. AYM'nin kararı Meclis'e ne amaçla gönderdiği açıklaması ya da düzeltme yapması istendi" ifadelerine yer verildi.