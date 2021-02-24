Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen 2 yıl hapis cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.

Yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına karar verdi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu ifade eden daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına, istinaf başvurularının reddine karar verdi.