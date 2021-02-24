Bakan Selçuk: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.

51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/tqywewZ6pn — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 24, 2021

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