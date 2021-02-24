Zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla aranan İcra Müdür Yardımcısı gözaltına alındı

Eskişehir'de 7. İcra Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan ve zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla aranan E.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7. İcra Müdürlüğünde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İcra Müdür Yardımcısı E.K., kent merkezinde yakalanıp gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırması devam ediyor.

Ayrıca zanlının, durumu fark eden icra müdürünün kendisini konuşmak için yanına çağırması üzerine sigara içme bahaneyle adliye dışını çıkıp kaçtığı öğrenildi.