Trafikte yol verme sebebiyle tartıştığı sürücüye defalarca ateş etti: Ağır yaralı sürücü tedavi altına alındı

Bursa'da, yol verme nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan Yücel Çakmakçı, ağır yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerinde şüphelinin rahat bir şekilde yürüyüp gittiği görüldü.

Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir araç sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. DHA'da yer alan habere göre araçlarından inen sürücüler, bir süre yol kenarında tartışmaya devam etti. Kimliği belirsiz sürücü, aracına doğru yürüyen Çakmakçı'ya belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılan Çakmacı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Trafikte yol verme tartışması: Servis minibüsü sürücüsüne defalarca ateş etti https://t.co/pkxTo6nQz4 pic.twitter.com/MEJUHFNSFw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2021

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; iki sürücünün de kaldırımda bir süre tartıştığı, yürüyüşe geçtikleri sırada şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile Yücel Çakmakçı'ya ateş açtığı görüldü.

Olaydan sonra kaçan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.