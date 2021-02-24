MSB: Yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi.

Hatay Reyhanlı’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/viM0hpkJWW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2021

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