İBB Sözcüsü Ongun: Askıda Fatura dayanışması 35 milyon lirayı, bağışlanan Halk Ekmek sayısı 1 milyonu aştı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Askıda Fatura dayanışması 35 milyon lirayı, bağışlanan Halk Ekmek sayısı 1 milyonu aştı. Bizim bir inadımız var, o da İstanbul’da kimseyi yalnız bırakmamak."

Askıda Fatura dayanışması 35 milyon lirayı, bağışlanan Halk Ekmek sayısı 1 milyonu aştı. Bizim bir inadımız var, o da İstanbul’da kimseyi yalnız bırakmamak.https://t.co/IhgAAgUaOy — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 24, 2021

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dilekçe vererek Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ve belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına itiraz etmiş; "Halk Ekmek, halkı ekmeğe muhtaç göstermek istiyor" savunmasını yapmıştı.

Bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 94'ü hâlâ fırınlar tarafından üretiliyor. Yüzde 6 için b u kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum" demişti.