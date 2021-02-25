Adana'da meyve hırsızlığı: 5 ton portakalı minibüse yükleyip çalmaya kalktılar

Olay Adana'nın Kocan ilçesine bağlı Tufanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Portakal bahçesini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer, bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portakalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.