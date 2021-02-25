Kars'ta bir sokak köpeği, ölen yavrusunun başında saatlerce bekledi

Kars’ta bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezdi. Olay yerinde ölen yavru köpeğin annesi saatlerce yavrusunun başında bekledi.

Kars'ta annesinin peşinden giden yavru köpek araç altına kalarak ezildi. Olay yerinde ölen yavru köpeği, yoldan geçen vatandaşlar caddeden kaldırarak kaldırama bıraktı.

Anne köpek ölen yavrusunu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı. Yavrusu ayağa kalmayan köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yattı.

Yavrusunun başından ayrılmayan köpek, yavrusunun etrafında sürekli dolaştı. Olay yerine gelen belediye ekipleri yavru köpeğin ölüsünü alarak bölgeden uzaklaştı. Yavrusunu kaybeden anne köpek ise bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.