Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

Elvan ayrıca, 'ekonomik reform' çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.



Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.



2021 yılı reformlar yılı olacak 🇹🇷🇹🇷 — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021

​