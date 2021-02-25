Osmaniye'de Kovid-19 testleri pozitif çıkanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Osmaniye'de Kovid-19 vakalarının artmasının önüne geçmek için yeni önlemler devreye sokuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 134.90 oranla yüksek riskli grupta yer alan Osmaniye'de, bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.