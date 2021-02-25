Adana'da bekçilere silahlı saldırı: Bir bekçi yaralandı

Adana Seyhan'da havaya ateş açan bir grup, kendilerine müdahale etmek isteyen bekçilere saldırdı. Saldırganların açtığı ateşte bir mahalle bekçisi elinden yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Cadde üzerinde bir grup, tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Devriye görevindeki mahalle bekçileri, müdahale etmek üzere silah seslerinin geldiği yere gitti.

Karşılarında mahalle bekçilerini gören kimliği belirsiz kişiler, bu kez silahın namlusunu bekçilere doğrultup ateş etti. Bir mahalle bekçisini elinden yaralayan kişiler, daha sonra otombil ile olay yerinden kaçtı. Yaralı mahalle bekçisi, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan mahalle bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede boş 5 tüfek kartuşu, yaklaşık 100 metre ilerisinde de çok sayıda boş tabanca kovanı bulundu. Bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.