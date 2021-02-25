Uzmanlar, Dardanel'deki görüntüleri yorumladı: 'Bu iş ancak otomasyonla çözülür'

Dardanel tesislerinde ton balıklarının elle paketlenmesine ilişkin görüntüler, gıdada hijyen tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, dört gıda mühendisinin konu hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi. Ancak mühendisler, konunun çok karışık olduğunu, bu yüzden isimlerinin yazılmaması kaydıyla açıklama yapabileceklerini belirttiler.

İzmir’de yaşayan bir gıda mühendisi, konuyla ilgili olarak "Gıda kodeksine göre yapılan işlemde bir yanlışlık yok. Ancak elin direkt olarak gıdaya temas etmesi ve bu görüntülerin ortaya çıkması tüketicileri rahatsız etti. Şirketin yaptığı açıklama da doğru. Bu açıdan bakınca bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Burada gıda kodeksine uygun olduğu için yasal işlem yapılması da uygun değil. Bu yüzden bundan sonrası için şirketin yapması gerekenler bulunuyor. O da tam otomatik sistemlerle dolum işleminin yapılması. Bunu uygulayan firmalar var. Başlangıçtan sonuna kadar neredeyse insan eli değmeden üretim gerçekleştiriliyor" dedi.

'Gıda kodeksine uygun bir durum var'

İstanbul’da özel bir firmada çalışan başka bir gıda mühendisi ise şunları söyledi:

"Firmanın üretim tesislerinde ortaya çıkan görüntüler tüketiciyi tedirgin etti. Ancak gıda kodeksine uygun bir durum var. Bu da firmanın açıklamasını doğru kılıyor. Gıda kodeksine uygun olabilir ama oradaki hijyen şartlarının yerine getirilip getirilmediği de önemli. Bu konuda yapılacak sıkı denetimlerle olası kötü durumların önüne geçilebilir."

'Eldivenin sürekli değiştirilmesi gerekir'

Başka bir gıda mühendisi ise, "Eldiven kullanımı kodekse uygun olmasa da bu tip işlerde kullanılabilir. Ancak eldivenin sürekli değiştirilmesi gerekir. Eldiven olmayınca insan elinden gıdaya farklı şeyler düşebilir, buna çok iyi dikkat edilmeli" dedi.

Ankara’dan bir gıda mühendisi de şu açıklamaları yaptı: