İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu: HDP'yi problemli görüyoruz, fezlekeler geldiğinde 'Evet' diyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'ye gönderilen HDP'li 9 milletvekili hakkında, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda Ahmet Hakan'ın haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li milletvekili hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6-7-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarıyla ilgili kamu davasında HDP'li vekiller Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.

Meclis'e gönderilen fezlekelerde 'devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma', 'adam öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'bayrak yakma' gibi suçlamalar yer alıyor.