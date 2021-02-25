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    Nagehan Alçı: Bursa'yı alan Türkiye'yi alır

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    Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Bursa için 'seçim barometresi' benzetmesi yaparak "Yakın tarihe bakın, burada belediye başkanlığını hangi parti adayı almışsa iktidar ya o partiye geçmiş ya da o partide devam etmiş" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, '2020'lerin kilit şehri Bursa. Çünkü Bursa'yı alan Türkiye'yi alır' başlıklı yazısında 2019'da yapılan yerel seçimlere değindi. 

    İlk olarak "2019 yerel seçimlerinin AK Parti açısından en büyük başarısı ve CHP açısından en büyük hezimeti Türkiye’nin 4. büyük şehri Bursa’ydı" ifadesini kullanan Alçı, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin CHP'ye geçti ama AK Parti üstelik 2017 istifa furyasında başkanı değişen illerden olmasına rağmen Bursa’yı aldı" diye yazdı.

    Alçı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, o dönem istifası istenen Recep Altepe'nin yerine gelen ve geldiği yerde aday gösterilen tek isim olduğunu hatırlattı.

    "Bursa çok ilginç bir şehir. Bir nevi seçim barometresi gibi. Yakın tarihe bakın, burada belediye başkanlığını hangi parti adayı almışsa iktidar ya o partiye geçmiş ya da o partide devam etmiş. Son 40 yılda burada merkez-yerel ikiliği hiç yaşanmamış" diyen Alçı, şöyle devam etti:

    • "1983’te Turgut Özal ve ANAP iktidara geliyor. 1984’te Bursa Belediyesi’ni de ANAP adayı Ekrem Barışık kazanıyor. 1989’da Özal’ın başbakanlığı sürerken tüm büyükşehirlerde SHP rüzgarı esiyor. Günümüzde muhafazakar-sağ ile özdeşleşen Kayseri’yi bile SHP kazanıyor ki benim amcam Ali İhsan Alçı da o dönem SHP rüzgarıyla belediye başkanı olan bir isim.
    • Fakat 1989’daki SHP rüzgarı Bursa’ya uğramıyor. Öte yandan erimekte olan ANAP da kaybediyor. 1989’da Bursa’yı DYP’den Teoman Özalp kazanıyor. 1991’de DYP lideri Süleyman Demirel’in Başbakanlığını müjdeleyen tek büyükşehir Bursa. Diğer tüm metropolleri SHP alıyor.
    • 1994’te ise bu sefer düşüşe geçen iktidar partisi DYP Bursa’yı kazanamıyor. Anavatan’dan Erdem Saker kazanıyor. 1996’da da Mesut Yılmaz Başbakanlık koltuğuna oturuyor. 1999 Ocak ayında Ecevit 20 sene sonra yeniden Başbakan oluyor, Nisanda yapılan seçimlerde Bursa’da DSP’nin adayı Erdoğan Bilenser sandıktan çıkıyor. Aynı seçimde DSP birinci parti oluyor.
    • 99’da DSP’ye oy veren Bursa 2002’de AK Parti iktidar olunca 2004’te AK Parti adayı Hikmet Şahin’i seçiyor. Sonrasında Hikmet Şahin’i AK Parti ikinci kez aday göstermeyince, Şahin 2009’da Demokrat Parti’nin adayı oluyor ama 5 yıl önce seçimi almasına rağmen bu kez sandıktan yine AK Parti’nin adayı ve Bursa’yı 2017’deki istifa sürecine kadar yönetecek isim olan Recep Altepe çıkıyor."

    'Kimin iktidar olacağını ve kimin iktidar kalacağını hep Bursa belirlemiş'

    İktidarda kimin olacağını anlamak için Bursa'ya bakılması gerektiği görüşünü dile getiren Alçı, bunun hiç sekmediğini söyledi. "Türk siyasal tarihine bakıldığında kimin iktidar olacağını ve kimin iktidar kalacağını hep Bursa belirlemiş" diyen Alçı, şunları kaydetti:

    • "Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir ne Adana ne Konya ne Kayseri ne de Antep… Bursa hem seküler hem muhafazakar hem de siyasi tavır olarak merkez-sağ bir şehir. Yani Bursa ne Konya ne de İzmir. Ama aynı zamanda her iki kimliği de içinde barındırıyor. AK Parti 2004’ten beri Bursa’yı kazanabilmeye devam ediyor.
    • O sebeple 2019 seçimlerinde üstelik CHP Bursa’nın meşhur ilçesi Nilüfer’in tecrübeli belediye başkanı Mustafa Bozbey’i aday göstermesine rağmen-ki seçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu- sandıktan AK Parti çıkması 2023 seçimleri için ilginç bir sinyal veriyor.
    • Mustafa Bozbey siyasi tarz olarak Mustafa Sarıgül’e çok benzeyen bir politikacı. 2014’te de Sarıgül İstanbul’u kazanacağından emin gibiydi. Beklemediği şekilde mağlup oldu. İstanbul’da, Ankara’da ve diğer metropollerde esen CHP rüzgarı Bursa’da esmedi 2019’da.
    • Tıpkı 89 belediye seçimlerinde esen SHP rüzgarının Bursa’ya uğramaması gibi. AK Parti’yi rahatlatan, CHP’yi ise hayal kırıklığına uğratan bir sinyal bu."
    Etiketler:
    Ankara, İstanbul, AK Parti, CHP, Alinur Aktaş, yerel seçim, Bursa, Nagehan Alçı
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