TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre karar verilir

TBMM Başkanı Şentop, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin "Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği'nde "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi" açılış töreninde konuştu.

Şentop, 'Hocalı Katliamı'yla ilgili "Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, Dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin, "Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin" dedi.

Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini söyledi.

Şentop, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: