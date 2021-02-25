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    İTO: Kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
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    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, kademeli normalleşmenin sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul'dan başlamasını önerdi. Avdagiç, bunun hizmet sektöründeki maddi hasarının telafisi için büyük kazanç olacağını söyledi. 

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "1 Mart'tan itibaren kriterleri yerine getiren illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır" açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

    Avdagiç, kademeli normalleşme adımlarının 15 milyon nüfusa sahip olan ve Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 31’ini oluşturan İstanbul ekonomisi için ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

    İTO Başkanı Avdagiç, hizmetler sektöründeservis taşımacılığı, turizm-otelcilik, sağlık hizmetleri ve tıbbi malzemeler, fuarcılık, kültür-sanat, spor faaliyetleri, yeme-içme’ gibi kısıtlamalar sebebiyle kapalı olan birçok alt sektörün yer aldığını hatırlattı.

    'Kademeli normalleşme İstanbul için özelleştirilmeli'

    Şekib Avdagiç, “İstanbul’da pandemi önlemlerinin dönüşlerini almak zamana yayılsa bile, Kovid tedbirlerini tam şekilde alarak, kademeli normalleşmeyi İstanbul için özelleştirmek, ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

    'Sektöre en büyük destek kontrollü şekilde faaliyetlerini başlatmak'

    İTO Başkanı, hizmetler sektöründe yapılan hükümet destekleri için memnuniyet duyduklarını ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    “Öte yandan inancımız o ki, istihdam kaynağı olan bu işletmelerimize en büyük teşvik, bu işyerlerimizin kontrollü bir süreç altında faaliyete yeniden geçmelerini sağlamak olacak. 1 Mart’tan itibaren kademeli normalleşme, hem maddi açıdan hem de sektörlerimizi motive etmesi açısından 2021’in geri kalan aylarındaki gidişatı da olumlu etkileyecektir. Kademeli normalleşmenin, sağlık tedbirleri de ihmal edilmeden İstanbul’dan başlaması pandemi hasarının telafisi için ülkemize kazanç olur.”

    Avdagiç, sıkıntıda olan sektörlerle ilgili ilave tedbirler alınması beklentilerini de belirtti. Şekib Avdagiç, “Kapalı durumdaki üyelerimizin yanı sıra kapalı gibi olan, iş yapamayan işletmelerimiz de var. Oteller, turizm acenteleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, okullar, okul kantinleri gibi birçok firmamıza da destek ve teşviklerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Dün Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşma ile seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulmasını da memnuniyetle karşılıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

    Bu sektörlerde özellikle kısa çalışma desteğinin yıl boyunca sürdürülmesinin toparlanmaya ivme kazandıracağını belirten Avdagiç, “Bunun yanında, İstanbul’daki fiyat düzeyi de göz önüne alınarak kira desteğinin hem miktarının hem de kapsamının artırılması, firmalarımızın yeni normale uyum kabiliyetini yükseltecektir” dedi.

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    Etiketler:
    İstanbul, kademeli normalleşme, kademeli, Normalleşme, Türkiye, Kovid-19, Lokanta, Otel, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şekib Avdagiç
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