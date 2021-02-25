Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.

Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Senayi Türedi ve Ümit Türedi’yi kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dursun Kurt'un ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.