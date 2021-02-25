İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' diyen Erdoğan'a yanıt: İstanbul 1'den büyüktür, nokta

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız" açıklamasını değerlendirdi.

"Gündem değiştirme çabası. İnadına diye bir şey olmaz. Şu an birileri unuttu belki, ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Gara'da şehitlerimiz oldu. Birilerinin 'müjde' açıklaması, daha sonrası 'niçin başarısız olduk' döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamasının bir gündem değiştirme çabası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul'da kanalmış vesayiremiş, başka gündemler yaratmak. Halbuki bugün şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var."

"İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul 1'den büyüktür.Nokta" diye konuştu.