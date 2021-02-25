Evi yanan Çılgın Sedat: İBB'nin ayırdığı otelde kalıyorum, Saadet Partililer cebime para koyup gittiler

Beylikdüzü’nde 23 Şubat 2021'de saat 15:00 sıralarında Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun 3 katlı evinde yangın çıktı. O sırada kendisi dışarıda olan şarkıcı haberi alır almaz eve gitti ve gözyaşları içinde evinin yanışını izledi.

Şarkıcı bugün yaptığı açıklamada, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. Rahatınıza bakın dediler. Her yerden insanlar arıyor" diye konuştu.

Sedat Kapurtu, "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki ben burada olsaydım böyle olmayacaktı diyorsun. Ama tabİi ki Allah’ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabi ki çok zor" dedi.

Evi yanan Çılgın Sedat: İBB'nin ayırdığı otelde kalıyorum, Saadet Partililer cebime para koyup gittilerhttps://t.co/x652As7rcX pic.twitter.com/iO7et9vxMr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 25, 2021

'Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz'

Kapurtu, "Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten koronavirüsten dolayı 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni" ifadelerini kullandı.

'Her yerden insanlar arıyor'

Şarkıcı sözlerini şöyle tamamladı: