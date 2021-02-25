Odasında dinleme cihazı bulunduğunu açıklayan CHP'li Belediye Başkanı Kepenek: Seçim kazanmamı hazmedemediler

Odasında dinleme cihazı bulunan Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AHLAKSIZSINIZ, ŞEREFSİZSİNİZ, ZAVALLISINIZ. BUGÜN MAKAM ODASINDA YAPTIRDIĞIMIZ BÖCEK TARAMASINDA İÇ HAT TELEFONUNUN İÇİNE GİZLENMİŞ DİNLEME CİHAZI BULUNMUŞTUR. pic.twitter.com/6FPNByJFW0 — Yüksel Kepenek (@kepenek_yuksel) February 23, 2021

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Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre partisine 69 yıl sonra Honaz’da seçim kazandıran Kepenek, "Seçim kazanmamı hazmedemediler" diye konuştu.

Makam odasında iki ayda bir rutin olarak dinleme cihazı arattığını belirten Kepenek, şunları söyledi:

'Dinleyenler bizden biraz belediyecilik öğrenir'

İki ay önce tarama yapıldı. Herhangi bir cihaza rastlanmamıştı. Önceki gün yine bir tarama yapıldı. Bu kez iç hat telefonu içine gizlenmiş dinleme cihazı bulundu. Polise teslim ettik. Onlar verileri hangi kaynağa gönderdiğini tespit etmeye dolayısıyla cihazı yerleştireni bulmaya çalışacak. Gizlimiz saklımız yok. Dinleyenler bizden biraz belediyecilik öğrenir. Umarım konuşmalarımız, hizmetlerimiz onlar için ders olmuştur. Vatandaşa hizmet etmeyi öğrenmiş olurlar.

Yüksel Kepenek, 1950 yerel seçimlerinde Honaz'da Adalet Partili adayın kazanmasından sonra burada bir daha seçim kazanamayan CHP'ye 2019 yerel seçimlerini sekiz oy farkla kazandırdı.

İtirazlar üzerine oyların yeniden sayıldı, Kepenek bir oy farkla seçimden galip çıktı. Fakat kısıtlı bir seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçim tekrar edilmişti. Yinelenen seçimde AK Parti adayı Turgut Devecioğlu'na bu kez 2 bin 337 oy fark atarak kazanan Yüksel Kepenek başkanlık koltuğuna oturmuştu.