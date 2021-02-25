Prof. Sofuoğlu'nun Halil İnalcık eleştirisine tepki geldi: 'Profesör unvanlı çatlak'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun Rockefeller bursu üzerinden tarihçi Halil İnalcık'a yönelttiği eleştiriye tepki geldi. Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Sofuoğlu için "Profesör unvanlı çatlak" derken, Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan da "Ne bursu alcaktı? Seyyid Kutub bursu mu?" ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun, tarihçi Halil İnalcık'la ilgili kullandığı "Vay Osmanoğlu! 624 yılın 500 yılı, 3 kıtada Süpergüç olan tarihin, seni yıkan odaklardan biri olan Rockefeller burslu, tarihçilerin kutbu (benim değil) denilen İnalcık'a emanet. Tabii ki senin neslin sana düşman olacak. Tarihini sen yazmadın ki. Tarihini seni yıkanlar yazdırdı" ifadesi tepki çekti.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bu sözlerle ilgili olarak 'Profesör unvanlı çatlaklar' başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Görüyorsunuz, karşımızda nerede büyük, nerede küçük harf kullanılacağından bîhaber olan, kesme işareti koymaya ve kelimeleri birbirlerinden ayırma zahmetine bile tenezzül etmeyen, altı satırlık mesajında altı imlâ hatası yapan ve etrafına ilim yerine sadece nefret saçan 'Prof' unvanlı bir zavallı var" ifadesini kullanan Bardakçı, şöyle devam etti:

"Bu kafadakilere rahmetli Halil İnalcık’ı anlatıp eserlerinden ve tarihçiliğimize katkılarından söz etmek, sonra da 'Hayatım boyunca beni en fazla uğraştıran mesele, Osmanlı İmparatorluğu hakkında Batı’daki önyargıları ortadan kaldırmaya çalışmaktı' dediğini hatırlatmak hem vakit israfıdır, hem de Halil Hoca’nın hatırasına hakarettir; içlerindeki nefret yüzünden beyinleri ve kalpleri mühürlenmiş olan böylelerinin anlattıklarınızı idrak edebilmelerinin imkânı yoktur.

Vay Osmanoğlu!



624 yılın 500 yılı, 3 kıtada Süpergüç olan tarihin, seni yıkan odaklardan biri olan Rockefeller burslu, Tarihçilerin kutbu(benim değil) denilen İnalcıka emanet.



Tabii ki senin neslin sana düşman olacak.



Tarihini sen yazmadın ki. Tarihini seni yıkanlar, YAZDIRDI. https://t.co/A94fQbRZ3Q pic.twitter.com/Xl7wQSZahV — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) February 20, 2021

'Akademik unvanlı eziklerimiz tek tük de olsalar mevcut idi ama şimdi sayıları arttı'

Akademik kaynak kabul edilen doğru dürüst tek bir satırları bile olmayan, ilmî yetenekleri sade suya tirit bir şeyler çiziktirmekten ibaret kalan ama etrafa ideoloji sosuna bulanmış nefret saçmayı meslek hâline getirmiş akademik unvanlı eziklerimiz tek tük de olsalar mevcut idi ama şimdi sayıları arttı ve kalabalık bir güruh teşkil ettiler."

Sofuoğlu: İnalcık eleştirilemez mi? Tanrı mı o?

Sofuoğlu, Bardakçı'nın yazısı üzerine kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. "Üslubu kişiyi yansıtır. Kullandığı kelimeleri aynen iade ediyorum" diyen Sofuoğlu, "Yazıyorsan adam gibi ne dediğimi yazacaksın, 'İnalcık'a laf attı' diye muğlak yazmayacaksın. Ne yani İnalcık eleştirilemez mi, tanrı mı o? Bir de insan tutarlı olur. Ekleri okuyun lütfen" ifadesini kullandı.

Üslubu kişiyi yansıtır.



Kullandığı kelimeleri aynen iade ediyorum.



Yazıyorsan ADAM gibi ne dediğimi yazacaksın; İNALCIKA LAF ATTI diye muğlak yazmayacaksın.



Ne yani İnalcık eleştirilmez mi, tanrı mı o?



Bir de İNSAN TUTARLI OLUR.



Ekleri okuyun lütfen!https://t.co/4OEXfWwwUS — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) February 25, 2021

Doç. Gürkan: Ne bursu alcaktı, Seyyid Kutub bursu mu?

Tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan da, şarkıcı Alpay'ın Zeki Müren için yaptığı "Abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Alpay vs. Zeki Müren, Sofuoğlu vs. İnalcık, Amerika'ya gitmek için ne bursu alacaktı Seyyid Kutub bursu mu? Ya şu basit anti Batıcılık en çok Batılıları sevindiriyordur herhalde, her gördüğünüz yabancı isimden bu kadar korkmayın. Sapanınızı, pulluğunuzu bırakın artık şehre geldiniz."