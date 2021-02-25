Demlik şakası pahalıya patladı: Arkadaşını plazma televizyonla kovaladı

Ardeşen ilçesinde Hamit Gül, elindeki boş çay demliğini üzerine düşürerek kuzeni Murat Gül’e şaka yaptı.

Demliğin içinde sıcak ay olduğunu düşünen Murat Gül, panikle yerinden fırladı. Yaşadığı korkuyla şoke olan Murat Gül, duvardan plazma televizyonu söküp kuzenini kovalamaya başladı.

Ancak bu sırada Murat Gül, dengesini kaybedip düştü, 4 bin liralık televizyon da kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

‘Şokla ben de ne yaptığımı anlamadım’

Murat Gül, televizyonu eline nasıl aldığını hatırlamadığını söyledi:

“Köy evinde 3-4 arkadaş oturuyorduk. Sohbet ediyor, kardan bahsedip, planlarımızı anlatıyorduk. O arada çayım bitmişti, kuzenim çayı doldurmaya kalktı. Biz sohbete devam ediyorduk. Üzerime düşen demliği gördüm. Şokla ben de ne yaptığımı anlamadım, duvardaki televizyonu kapmışım. O esnada ayağım kaydı televizyon elimden düştü. Ben tam balkona çıkarken ayıldım ‘Ne yapıyorum?' dedim ama o esnada da televizyon elimden düştü. Şaka yapıp güleceklerdi ama benden beklemedikleri bir refleks olunca maalesef maliyeti yüksek bir şaka oldu. ‘Madem bir şakayı yaptınız masrafa da ortak olacaksınız' diye orada bulunan arkadaşların hepsinden parayı topladık ev sahibine yeni televizyon aldık.”

‘4 bin TL’lik bir maliyeti oldu, orda bulunan herkes masrafları üstlendi’

Sonuçlarını hesap edemediği çaydanlık şakasını yapan Hamit Gül, şunları söyledi: