Altaylı: Muhabirlerden Koca’ya 'AK Parti’nin lebalep il kongreleri için ne düşünüyorsunuz?' diye sormalarını beklerdim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, muhabirlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "AK Parti’nin lebalep il kongreleri için ne düşünüyorsunuz?" diye sormalarını beklediğini söyledi. Altaylı "Tüm eleştirilere, toplumda yarattığı tüm öfkeye, kırgınlığa rağmen iktidar partisinin sosyal mesafesiz il kongreleri sürüyor" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntüler için özür dilemesini değerlendirdi.

Koca'nın "Öyle olacağını tahmin etmem ve böyle bir görüntü vermemem gerekirdi. Özür dilerim" dediğini hatırlatan Altaylı, "Sonucu değiştiren ve geleceği şekillendiren bir cümle değil ama yine de önemli. Etkili ve yetkili bir siyasetçiden uzun zamandır görmediğimiz, duymadığımız bir şey yaptı Bakan Koca. Özür diledi" ifadesini kullandı.

Bu konuda muhabirlerin "Sayın Bakan, siz kendi katıldığınız bir cenaze için özür diliyorsunuz peki AK Parti’nin lebalep il kongreleri için ne düşünüyorsunuz?" diye sormalarını beklediğini vurgulayan Altaylı, şöyle devam etti: