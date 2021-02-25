BBP lideri Destici: Gerekirse Çin'e savaş açarız, dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok

Doğu Türkistan'da politikası nedeniyle gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini söyleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "bazıları diyor ki 'Çin'e savaş mı açacak?' Gerekirse açarsın! Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var" dedi.