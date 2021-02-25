Ankara'da kullanım süresi dolan toplu taşıma aracı, tamamen elektrikliye dönüştürüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale dönüşümünü sağladıklarını belirterek, "Şu anda belediyede eski model olup, dönüştürülecek 400 otobüs bulunuyor'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dizelden yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürülen otobüsün tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasında düzenlenen etkinlikte eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale dönüşümünü sağladıklarını belirterek, şu anda belediyede eski model olup, dönüştürülecek 400 otobüs bulunduğunu söyledi.

Çevreye değer, doğaya saygı en çok 'Yeşilin Başkenti'ne yakışır dedik.



Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüsünü ürettik. Çok mutluyuz.



Ömrü dolan otobüslerimizi, sıfır fiyatının üçte bir maliyetine dönüştüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7k7ydfgVz4 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 25, 2021

Söz konusu otobüsün Avrupa standartlarındaki tüm testlerden geçtiğini ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da görüştüm. Bakanlığa müracaat ederek, oradan onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara'nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz. Belli bir zamana bağlı ama en azından kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk. Ayrıca yurt dışından gelen bütün parçaların da ülkemizde üretilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Üniversiteler ve iş dünyasıyla görüşüp, kapasiteyi daha da artırarak bir an evvel tamamının elektrikliye dönüşümünün sağlanmasını istiyoruz."

'İlk kez 16 yaşında bir otobüs yüzde 100 elektrikli oldu'

BELKA AŞ Genel Müdürü Dursun Çiçek Türkiye'de ilk defa 16 yaşında bir otobüsü yüzde 100 elektrikliye dönüştürdüklerini belirtti.

Üç saatte tam şarj olan otobüsün, 300 kilometre menzil sahip olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Bu şarj bir günden daha fazla yetebiliyor. Gece şarj yapıyoruz. Dizel otobüsün elektrikli otobüse dönüşümünün maliyeti, sıfır bir elektrikli otobüsün üçte bir fiyatı kadar. Yakıt olarak da aynı segment ve aynı yaştaki bir dizel otobüse göre beşte bir yakıt maliyeti var" dedi.

© AA Başkentte kullanım süresi dolan toplu taşıma aracı elektrikliye dönüştürdü

Çiçek, dönüşümün belediye çalışanları ve imkanlarıyla sağlandığını kaydetti.

Bu arada toplantı öncesi gazeteciler, elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürülen otobüsle küçük bir gezi yaptı.