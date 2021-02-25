Canlı derste çok ses çıkardıkları gerekçesiyle öğretmene saldırdılar: '3 araba dolusu insandan dayak yedik'

Milas'ta evde canlı ders yapan bir öğretmen ve evde bulunan yakınları, sesten rahatsız olduklarını iddia eden grup tarafından saldırıya uğradı. Yaşadığı olayı anlatan öğretmen İlknur Keskin, “Eşimin çapraz bağlarında kopma var. Belki ameliyat olacak. 3 araba dolusu insan tarafından saldırıya uğradık” ifadelerini kullandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde evde canlı ders yapmasından rahatsız olan komşuları tarafından dövülen öğretmen İlknur Keskin yaşadıklarını anlattı.

Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan Keskin, iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından dövüldü.

'Eşimin çapraz bağlarında kopma var'

Eşi S.K. eşinin kız kardeşi C.K. ve annesi G.K. ile birlikte saldırıya maruz kalan öğretmen İlknur Keskin için Milas’ta görev yapan öğretmenler ve eğitim sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yapan öğretmen İlknur Keskin, yaşanan dolaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi: