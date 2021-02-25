Beşiktaş Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı asıldı.

Kadıköy ve Maltepe’deki grevlerden sonra Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de grev kararı asıldı. Dün de Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler grev kararı asmak için belediye önünde bir araya geldi.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre Şube Başkanı Mehmet Pehlivan yaklaşık 7 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde belediye yönetiminin tutumu nedeniyle anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Belediye işçileri 15 Mart’ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.