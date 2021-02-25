AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Ermenistan' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" açıklamasında bulundu

ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetine istifa etme çağrısının ardından, Türkiye'den de tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.