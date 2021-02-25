Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin ''Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur.

Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 25, 2021

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