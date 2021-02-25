725 nüfuslu Aksöğüt köyünde imam hariç herkesin soyadı aynı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfusu olan Aksöğüt köyünde köyde yaşayan herkes aynı soyada sahip. Bir tek imamın soyadının farklı olduğu köyde öğretmenler öğrencilerini 'Ahmet 1, Ahmet 2' şeklinde çağırıyor. Köylüler, köyde yabancı biri bulunmadığı için içlerinin rahat olduğunu belirtti.

Siirt'teki Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde 724 kişinin 'Yeşilyurt' soyadına sahip olması, adaş olan kişilerin zaman zaman karıştırılmasına neden oluyor.

Görevli öğretmenlerin adaş olanları numaralandırdığı köyde, isimlerin karıştırmanın önüne geçmek için numaralandırma yapılırken, bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, yaklaşık 140 yıl önce kardeş olan 4 kişi tarafından kurulan köyde 25 yıldır görevli imam Mehmet Şafi Sevcan haricinde herkesin aynı soy ismi taşıdığını söyledi.

Yeşilyurt, “Aynı isimden 4-5 kişi oluyor. Nurullah oğlu Emrullah, Yasin oğlu Bahattin diye çağırıyoruz. Okulda da öğretmenlerimiz aynı isme sahip öğrencileri karıştırıyor. Öğretmenlerimiz bu öğrencilere Ahmet 1, Ahmet 2, Mehmet 1, Mehmet 2 diye belirlemişler” diye konuştu.

'Köyde yabancı olmadığı için içimiz rahat'

Herkesin akraba olmasının güzel bir duygu olduğunu, bazen çocukların köyde eve gelmediğini aktaran Yeşilyurt, köyde yabancı olmadığı için içlerinin rahat olduğunu kaydetti.

Cüneyt Yeşilyurt da tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde aynı soyismin kullanılmasının iyi bir şey olduğunu belirterek, “Burası bir köy değil sanki büyük bir ev” dedi.

'Çocuklara isim verirken zorlanıyoruz'

Fırat Yeşilyurt da köyde yaşayanların yanı sıra il dışında da aynı soy isme sahip çok sayıda akrabalarının olduğunu dile getirdi.

Dedelerinin kurduğu köyde huzur içerisinde yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt, “Köyde özellikle Ahmet, Mehmet, Nurullah ismi çok var. Çocuklara isim verirken zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.