Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini çaldı, geri getirmek için 30 bin TL istedi

İddiaya göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy’de yaşayan U.Ö. bir süre önce arkadaş ortamında tanıştığı B.B. ile sosyal medya üzerinden konuşarak buluştu. U.Ö., B.B. ve arkadaşı H.P. bir süre otomobil ile ilçede gezdi. Daha sonra 3 arkadaş H.P.’nin evine giderek sohbet etti. B.B. ilçeye gitmek için U.Ö.’den arabasının anahtarlarını ve kredi kartını istedi. Eve dönmeyen B.B.'ye sosyal medya hesabından ulaşan U.Ö. aracının geri getirilmesini istedi. B.B. aracı teslim etmek için U.Ö.’den 30 bin TL istedi.

U.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri otomobilin ve B.B.’nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilin İstanbul’da bulunduğu belirlendi.