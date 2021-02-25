CHP'li Özkoç Meclis'te uğradığı saldırıyı Armağan Çağlayan'a anlattı: 'Sana saldıracaklar, çıkıp konuşma' diyorlardı

CHP'li Engin Özkoç, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 'Gör Beni' programında 2020'nin mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Meclis'te uğradığı saldırıyı Özkoç şu sözlerle anlattı:

"Kötü tarafı zaten onlardan gelen haberlerde vardı. Diyorlardı ki 'sana saldıracaklar, Meclis kürsüsüne çıkma konuşma.' Kendi partilerinden haberler geldi. Onlar dışarıda organize olmuşlar. Onlar organize olmuşlar, bana saldıracaklar diye TBMM'deki kürsü hakkımı bırakamam çünkü orası benim değil milletin kürsüsüdür."

CHP'li Engin Özkoç Meclis'te uğradığı saldırıyı Armağan Çağlayan'a anlattı: 'Sana saldıracaklar, çıkıp konuşma' diyorladı. Bana saldırılacağını bile bile çıktım konuştum https://t.co/vUEgmq7f3f pic.twitter.com/SNzMesV6NW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 25, 2021

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.