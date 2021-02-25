Manisa'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Yalçın K. olaydan 2 gün sonra yakalandı. Yalçın K., emniyetten çıkartılırken gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Beni aldattığı için' yanıtını verdi.

Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen 43 yaşındaki Yalçın K., genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı.

Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.

Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde barınmak için yer aradığı tespit edilen Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da pompalı tüfekle öldürülen Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı: 'Beni aldattığı için öldürdüm, hem de 4 kez yakın arkadaşlarımla' https://t.co/URqn7GqvSk pic.twitter.com/vHtM3tck0s — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 25, 2021

Sağlık raporu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Kula Devlet Hastanesi'ne götürülen Yalçın K., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Beni aldattığı için öldürdüm. Hem de 4 kez, yakın arkadaşlarımla' yanıtını verdi.