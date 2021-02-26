Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan Odatv'den ayrıldı

Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'den ayrıldıkları öğrenildi. Odatv, Serdar Cebe ve Elif Yılmaz ile anlaştı.

Odatv'de 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Barış Terkoğlu'nun Odatv'den ayrıldıkları belirtildi.

Gazeteci Pehlivan ile Terkoğlu'nun ayrılık kararının altında yaşanan görüş ayrılıklarının yattığı iddia edilirken, başka çalışanların da ayrılacağı öne sürüldü.

Pehlivan ve Terkoğlu haklarında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok kez dava açılmış, bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi.

İki ismin ayrılmasının ardından, Barış Terkoğlu'nun Halk TV'de her çarşamba Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programında yer alacağı iddia edildi.

Medyakoridoru'nda yer alan haberde ise, sitenin yeni genel yayın yönetmeninin Serdar Cebe olacağı belirtildi. Cebe, Amerika'nın Sesi (VOA) kanalında muhabir-sunucu olarak görev yapıyordu.

Posta gazetesinde uzun yıllar Haber Müdürlüğü yapan Elif Yılmaz'ın da Odatv ile anlaştığı belirtildi.