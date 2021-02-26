AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Parti tarafından yayınlanan klipte, Erdoğan'ın geçmişten bugüne fotoğrafları kullanıldı ve "İki ki varsın" ifadelerine yer verildi.

AK Parti, bu yıl 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir doğum günü videosu hazırladı.

Erdoğan'ın hem geçmişinden, hem de çeşitli siyasi etkinliklerinden fotoğrafların yer aldığı klipte, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumun yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, iyi ki vardın, iyi ki varsın, iyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" ifadeleri kullanıldı.