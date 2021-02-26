Erbakan, ölümünün 10. yılında Ayasofya’da anılacak

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin, programa ilişkin açıklamasında, 'Milli Görüş' Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 'açılması için büyük mücadele verdiği' Ayasofya'da anılacağını belirtti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, anmanın akşam namazından sonra yapılacağını kaydeden Bekin, Erbakan için ayrıca 27 Şubat Cumartesi öğle namazı sonrası Merkezefendi Mezarlığı’ndaki mezarı başında da anma programı düzenleneceğini söyledi.