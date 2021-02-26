Ahmet Hakan: Aman Canan Hanım, TIME'ın gazına gelmeyin

Hürriyet Gazetesi Ahmet Hakan, TIME dergisinde yayınlanan portre haberle ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslendi. Hakan, "Aman Canan Hanım, TIME'ın gazına gelmeyin" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili TIME dergisinde yayınlanan portre haberi değerlendirdi.

Hakan, bugün yayımlanan yazısının 'Aman Canan Hanım, TIME'ın gazına gelmeyin' başlıklı bölümünde, derginin Kaftancıoğlu için "Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ediyor", "Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan korkmuyor", "Ötekileştirilen insanların yanında duruyor", "İstanbul’da kazanılan zaferin mühendisliğinde rolü büyük" şeklinde yorumlar yaptığını hatırlattı.

"Ben olsam Canan Kaftancıoğlu'nun yerinde 'Yok canım, o kadar da değil' derim" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti: