Ahmet Hakan: Aman Canan Hanım, TIME'ın gazına gelmeyin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili TIME dergisinde yayınlanan portre haberi değerlendirdi.
Hakan, bugün yayımlanan yazısının 'Aman Canan Hanım, TIME'ın gazına gelmeyin' başlıklı bölümünde, derginin Kaftancıoğlu için "Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ediyor", "Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan korkmuyor", "Ötekileştirilen insanların yanında duruyor", "İstanbul’da kazanılan zaferin mühendisliğinde rolü büyük" şeklinde yorumlar yaptığını hatırlattı.
"Ben olsam Canan Kaftancıoğlu'nun yerinde 'Yok canım, o kadar da değil' derim" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti:
- "Ve kuşku dolu gözlerle kendi kendime şu soruları sorarım: Alışılmadık ne getirebildik ki siyasete? Partimdeki hangi eski nizama karşı çıktım ki ben? İstanbul’daki zaferin mühendisliğinde gerçekten benim payım büyük mü?
- Bu yazıyı, uydurduğum şu vecizeyle bitireyim: Gerçekten başarılı olmak mı istiyorsun? O zaman her türden gaza getirmeye karşı soru işaretinden bir anıt olup tepeden tırnağa kuşku kesilmelisin."
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