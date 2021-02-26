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    Kaftancıoğlu, Fincancı ve Akşener Fransız basınında: 'Erdoğan'ın yolundaki üç kadın engel'

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102261043903619-kaftancioglu-fincanci-ve-aksener-fransiz-basininda-erdoganin-yolundaki-uc-kadin-engel/

    Fransız Le Monde gazetesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundaki 'üç engel' olduğunu ileri sürdü.

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzerine 'Canan Kaftancıoğlu, Şebnem Korur Fincancı, Meral Akşener: Türkiye'de Erdoğan'ın yolundaki üç kadın' başlıklı bir yazı yayınlandı.

    T24 ve euronews'in aktardığına göre farklı kanatlardan gelen üç kadının Türkiye siyasetindeki yerinin incelendiği yazıda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin siyaset semalarındaki tek yıldız olduğu dönem bitti" ifadelerine yer verildi.

    2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin aldığı sonucu bir 'mağlubiyet' olarak değerlendiren gazete, bu tarihten itibaren aralarında kadınların da bulunduğu muhaliflerin 'organize olduğuna' dikkat çekti.

    © AA
    Canan Kaftancıoğlu, TIME'a konuştu: Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım
    Yazıda, "Muhalefet kendini toparladı. Ancak aralarında yalnızca erkekler yok. Kadın muhalifler çevresindeki spot ışığını çalıyor. Farklı siyasi kanatlardan gelen güçlü karakterli kadınlar, Erdoğan'ın "yeni Türkiye'sinde" dirsekleriyle kazıyarak ilerlemeli" ifadelerine yer verildi. 

    Canan Kaftancıoğlu: Feminist, motosiklet tutkunu, LGBTİ savunucusu bir doktor

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Le Monde'da "feminist, motosiklet tutkunu, LGBTİ destekçisi bir doktor" olarak tanımlandı. Le Monde'a konuşan Kaftancıoğlu "Türkiye'de erkeklerin sözü geçiyor. Bir kadın olmak zaten kolay değil, siyasette bir kadın olmak zor. Erdoğan ve çevresindekiler özgürleşmiş kadınlar sevmiyor. Bir kadının siyasi hedefleri olması onlar için dayanılmaz" dedi. 

    Le Monde gazetesi, 'siyasi İslam'ın' programında zayıf cinsiyetin eşit haklara sahip olmasının yer almadığını ifade etti ve Erdoğan'ın "Kadın her şeyden önce annedir" sözüne atıfta bulundu.

    Yazıda, "Atatürk sayesinde kadınlar haklar elde etti ama bu haklar geriledi" diyen Kaftancıoğlu'nun ise partisi CHP'nin sağ kanadı tarafından HDP'ye yakınlığından dolayı eleştirildiğine işaret edildi. 

    'İktidarın düşmana ihtiyacı var'

    Herhangi bir partinin mensubu olmadığı belirtilen insan hakları savunucusu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yla konuşan Le Monde, Fincancı'nın Özgür Gündem gazetesine destek protestosuna katılmaktan dolayı  2016 baharında 10 gün boyunca hapiste tutulduğu, 3 yıl sonraki mahkemede beraat etmesine rağmen 2020 sonbaharında kararın bozulduğunu hatırlattı. 

    Yazıda, Fincancı ve Kaftancıoğlu'nun Türkiye'de iktidarın gözünde aynı 'etiketi' paylaştığı; ikisine de 'terörist' denildiği ifadeleri yer aldı. Fincancı, "İktidarın düşmanlar üretmeye ihtiyacı var, bu onun için bir hayatta kalma meselesi. Askeri darbeler döneminde bile adalet sistemi daha özerkti" dedi.

    Akşener: Erdoğan'ı korkutabilen tek kişi benim

    Yazının "Türk kadınları oy verme hakkını 1934'te Fransızlardan önce aldı" ifadelerini yer aldığı bölümü şöyle devam etti: "İş alanında görünmez olan kadınlar, hükûmette iki kadın bakanla birlikte az sayıdalar. Meclis'te ise vekillerin yüzde 17'si kadın." 

    Siyasetteki kadınların 'en coşkulusu' olarak tanımlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise "milliyetçi siyasetin elitlerinden biri" olduğu ifadelerine yer verildi. Le Monde'a konuşan Akşener "Erdoğan'ı korkutabilen tek kişi benim" dedi.

    Akşener'in her konuşmasında Erdoğan'ın 'mutlakiyetçiliğini, nepotizmini ve 'görkemli sarayını' eleştirdiği belirtildi

    Le Monde, AK Parti ve MHP'nin İYİ Parti'nin yanlarında yer almasını istediğini, ancak Akşener'in bu konudaki "Başıma silah dayasalar da olmaz" yanıtını aktardı.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Le Monde, Meral Akşener, Şebnem Korur Fincancı, Canan Kaftancıoğlu
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