Selvi'den Koca yorumu: Bakan da olsa insan hata yapar, önemli olan özür dileme erdemini göstermek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntüler için özür dilemesini değerlendirdi.
Koca'nın "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum" dediğini hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:
- "Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı görevini üstlendiği günden beri herkesi kucaklayıcı üslubu, herkese eşit şekilde yaklaşması ve pandemi sürecindeki başarılı yönetimi ile öne çıkan bir isim. Bu tarzı da doğru. Çünkü sağlığın partisi olmaz. Sağlığın iktidarı, muhalefeti olmaz.
- Fahrettin Koca aslında bize bir şey daha öğretti. Bakan da olsa insan hata yapar. Ama önemli olan özür dileme erdemini göstermektir."
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