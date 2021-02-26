Selvi'den Koca yorumu: Bakan da olsa insan hata yapar, önemli olan özür dileme erdemini göstermek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özür dilemesiyle ilgili olarak "Aslında bize bir şey daha öğretti. Bakan da olsa insan hata yapar. Ama önemli olan özür dileme erdemini göstermektir" dedi.