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    eşi tarafından dövülen 20 yaşındaki Tülay T.

    Telefonda video izlediği için eşini döven koca serbest bırakıldı: 'Dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım'

    © DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102261043904099-telefonda-video-izledigi-icin-esini-doven-koca-serbest-birakildi-disarida-gezebiliyorsa-ben-hic/

    Telefonda video izlediği için eşini döven koca, gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. İki gün boyunca gözü kanayan genç kadın, ilk defa şiddete maruz kalmadığını söyledi. Kocasının serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, "Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi.

    İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 20 yaşındaki Tülay T. iddiasına göre, 1 buçuk yıl önce evlendiği eşinden düğünün hemen ertesi gününden itibaren şiddet görmeye başladı.

    Genç kadın, geçen pazar günü 10 aylık kızını uyutmaya çalışırken telefonunda da video izliyordu. Bu sırada yanına gelen kocası O.T. ekranda bir erkek görüntüsü gördüğü gerekçesiyle yumruk attı.

    Gözü kanlar içinde kalan genç kadın ancak iki gün sonra eşinin markete gitmek için evden ayrıldığı sırada komşusuna sığınarak polisi aradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan eşi O.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    'Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl şişmiş' dedi'

    O gün yaşananları anlatan Tülay T., "Çocuğumu uyuturken video izliyordum. Gelmiş, geçmiş farklı insanlarla ilgili bir şeydi. Ne izlediğimi sordu, ben de telefonu ona gösterdim. O arada videoda bir erkek çıktı 'Sen adamları mı izliyorsun?' diyerek telefonla kafama vurdu. Daha sonra kızım uyandı. Ben o ara kızımı korumaya çalışırken bir anda oldu her şey. Gözüme yumruk attı ve kanlar akmaya başladı. Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl şişmiş' dedi. Hiçbir pişmanlığı üzüntüsü yoktu" dedi.

    'Ölmeyi mi bekleyeyim?'

    Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kadın, şunları söyledi:

    "Bu adam şu an serbest. İfade verip dışarı çıktı. Beni bu hale getirip, bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı üzücü. Hem şiddet görüyorsunuz hem de kendisi hiçbir ceza almıyor. Kendisinin cezasını çekmesini istiyorum. Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği yok. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim? Aracılar yoluyla şikayetimi de geri almamı istiyor. Şikayetimi asla geri almayacağım. Uzaklaştırma kararını da aldırdım."

    'Çocuk ağladığında 'şu çocuğu duvara fırlatacağım' diyordu'

    Yaşadığı olayın ilk olmadığını eşinin daha önce de bıçakla saldırarak dövdüğünü söyleyen Tülay T. korktuğu için şikayetçi olmadığını bu yüzden 1 buçuk yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

    Tülay T. "Daha önce de bıçakla tekme tokat dövmüştü. Elini ittim, o sıra kızım uyandı. Kızım uyanınca kurtuldum. O anda kızım uyanmasaydı belki de bıçaklamıştı. Uyuşturucu madde kullandığını gördüm, buna tepki gösterdiğim için bile dayak yedim. En ufak sebepten dövüyordu. Çocuk ağladığında 'şu çocuğu duvara fırlatacağım' diyordu. Hep şiddete meyilliydi" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Polis, Kadına şiddet, koca, Şiddet, Telefon, Cep telefonu
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