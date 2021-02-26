Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum..." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"26 Şubat 1992. Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı katliamının 29. yıl dönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Tek millet, iki devletiz... Türkiye olarak, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021

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