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    Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır

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    Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" dedi. Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" ifadesini kullandı.

    Kayseri Orduevi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kampanyası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nca temin edilen tabletlerin şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik bir süreçten geçildiğini belirtti.

    Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bu dönemde terör sorununa ilaveten mülteci akınları, salgın hastalıklar ve sosyal olaylarla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Akar, "Devletimiz gelişmeleri yakından takip ediyor, proaktif davranmak suretiyle her bir tedbiri zamanında almaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemizin etki ve ilgi alanı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sorumluluklarımızın da artığının bilincindeyiz" ifadelerini kullandı. 

    'İçimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor'

    TSK'nın karada, denizde, havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG ve IŞİD olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla, azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

    "Bu çerçevede Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarılı harekatlar icra ettik, etmeye devam ediyoruz ancak tüm komşularımızın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. En güvenli olarak gördükleri yerlerde bile inlerini başlarına yıktık, bundan sonra da yıkacağız. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğin, komandolarımızın nefesi enselerinde. Teröristler artık iki gece aynı yerde yatamıyorlar... Son örneği Gara'da olan PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesi ile kapatmaya çalışıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Gara'da cani, katil PKK masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti."

    'ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz'

    Hiçbir şeyin bu gerçeğin üzerini örtemeyeceğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

    "Avrupa Birliği insan hakları diyor. Gara'da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı. Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre ve PKK terör örgütüne karşı, 'ama'sız, 'fakat'sız bir irade sergilemelerini bekliyoruz. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG, bunların hiçbir farkı yok. Adları değişse de hepsi terörist. Bunun son örneği Gara’da 16 şehidimizin katili sözde Kamışlı YPG sorumlusunun Gara’ya PKK sorumlusu olarak gelmesidir."

    'Türkiye ile işbirliği yapması gerekirdi'

    Akar, IŞİD ile gerçek anlamda mücadeleyi göğüs göğüse çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığını belirterek, 3 bin 700 IŞİD'liyi etkisiz hale getirildiğini söyledi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

    "Dolaysıyla ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile işbirliği yapması gerekirdi. ABD'nin kendi içinde de YPG ile işbirliği yapılmasının ve YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu ve doğru olanın müttefiklerle birlikte hareket edilmesi gerektiği dile getirilmeye başlanmış bulunuyor. Burada bir kez ifade etmek istiyorum ki, asil milletimizin, gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

    ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama yapan Akar, teknik çözümlerin mümkün olduğunu belirterek, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" diye konuştu.

    "ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diyen Milli Savunma Bakanı, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" ifadesini kullandı.

    kar, TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine ilişkin de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

    'TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi'

    FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi" açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    Irak, Suriye, TSK, FETÖ, F-35, PKK, Rusya, Yunanistan, S-400, Türkiye, AB, Gara, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı
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