Karamollaoğlu: Erbakan’ın çizgisi Saadet Partisi’nin çizgisidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gazete için bir yazı kaleme aldı. Sözlerinin başında Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Karamollaoğlu, "Zaman ilerledikçe bir ilim, fikir, aksiyon ve devlet adamı olarak Erbakan’ın ufkunu, vizyonunu, azmini, mücadelesini ve asaletini çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, "Geçen her gün, yaşanan her olay, tecrübe ettiğimiz her gelişme onun mücadelesini daha anlamlı ve daha önemli hale getiriyor. O, hayatı boyunca hakkın hakimiyeti için çalıştı. İyinin, doğrunun, güzelin, faydalının mücadelesini verdi. Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin insanı oldu" ifadesini kullandı.

Ardından "Neydi bu hedefler?" diye soran Karamollaoğlu, bunları şöyle sıraladı: "Birinci aşamada: Yaşanabilir bir Türkiye’yi kurmak... İkinci aşamada; böylece, yeniden büyük Türkiye’yi oluşturmak... Üçüncü aşamada ise yeni bir dünya inşa etmek."

Bu hedefler dikkate alındığında Milli Görüş hareketinin, sadece organize bir siyasal çalışma değil, bütün insanlığın saadetini hedefleyen küresel bir medeniyet mücadelesi olduğu görüşünü dile getiren Karamollaoğlu, "Hiçbir zaman bu hedeflerden taviz vermeyen Milli Görüş’ün inançlı kadroları, ortaya koydukları çaba ile gerek ülkemizin gerekse İslam âleminin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerine öncülük etmiştir" diye yazdı. Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Maddi ve manevi kalkınmanın, yerli ve milli duruşun, üreten bir ekonominin, birlik ve beraberliğin, adil bir düzenin tavizsiz savunucusu olmuştur. Bugün bu mücadelenin adı ve adresi Saadet Partisi’dir.

1969 yılında Bağımsızlar Hareketi ile başlayan, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile devam eden bu çaba, bugün de aynı ilke ve prensiplerle Saadet Partisi tarafından sürdürülmektedir. Bugün de bir kez daha üzerine basarak belirtmek isterim ki; Saadet Partisi’nin çizgisi Erbakan’ın çizgisidir.

'Bugün Milli Görüşçü olmanın tek ölçüsü Saadet Partili olmaktır'

Bugün Milli Görüşçü olmanın tek ölçüsü Saadet Partili olmaktır. Erbakan, Milli Görüş’ün temel ilkelerini açık bir tarzda ortaya koymuş ama hiçbir zaman, hiç kimseyi ötekileştirmemiştir. İnancı, düşüncesi, partisi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi bu ülkenin bir ferdi, bu vatanın bir zenginliği olarak görmüştür.

Siyasi rakiplerini düşman olarak görmemiş, onları ihanetle suçlamamıştır. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelmiş, ülkenin istikbalini her daim kendi siyasi ikbalinin önünde tutmuştur. Bugün de Saadet Partisi aynı yaklaşımla hareket etmekte, 'hayra motor şerre fren olma' görevini hakkıyla yerine getirebilmenin mücadelesini vermektedir."

'Şüphesiz ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır'

Saadet Partisi'nin kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın teminatı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: