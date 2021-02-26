Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz'a 11 yıl 8 ay hapis

6 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, ikinci kez yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten ihraç edilen Yılmaz hakkında ilk yargılamada ceza verilmemiş ancak Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmüştü.

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü başından vurarak öldürdü, dava 6 yıl sonra sonuçlandı.

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Olay 17 Ağustos 2015'te yaşandı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu trafikte tartıştığı Celal Yılmaz'ı Halkalı'da oturduduğu siteye kadar takip etti, elinde kuru sıkı tabanca vardı.

Sülüşoğlu, başka bir kişiyle konuşurken hızla yaklaşan Celal Yılmaz yakın mesafeden Ahmet Sülüşoğlu'nun başına doğru 3 el ateş ederek ölümüne neden oldu.

Tutuklandıktan 8 gün sonra tahliye oldu

Celal Yılmaz, tutuklandıktan 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Mahkeme olayı meşru müdafaa sınırları içinde gördü, Celal Yılmaz'a ceza vermedi ancak Yargıtay bu kararı bozdu.

Sülüşoğlu'nun elinde silah olmasına rağmen fiili bir saldırısının bulunmadığını belirtti.

Geçen yıl tutuklandı

Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Celal Yılmaz geçen yıl tutuklandı.

Yılmaz, karar duruşmasına da tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme, Celal Yılmaz hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tutukluluğunun devamına karar verildi.