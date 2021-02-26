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    Aksaray’da Şehit Recep Bozdağ İlkokulu, sıfır atık projesi, kütüphane

    Aksaray'da çocuklar çöplerden kütüphane yaptı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102261043906357-aksarayda-cocuklar-coplerden-kutuphane-yapti/

    Aksaray’da evlerdeki, çöplerdeki ve sokaktaki tüm geri dönüşüm atıklarını bir bir toplayarak okula getiren ilkokul öğrencileri, daha sonra atölyede yaptıkları hummalı çalışmayla atık malzemelerden okullarına kütüphane yaptı.

    Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler, çaba ve gayretleriyle herkesin takdirini topladı. 1., 2., 3. ve 4. sınıfta eğitim öğretim gören ilkokul öğrencileri, Okul Müdürü Mustafa Ekici ve öğretmenlerin projesiyle harekete geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kampanyası’ çerçevesinde kolları sıvayan minik öğrenciler işe ilk olarak köydeki atıkları toplamakla başladı.

    Köyde bulunan evleri, bahçeleri ve sokakları gezen minik öğrenciler çöp konteynerlerine kadar tarama yaparak tüm atıkları bir bir topladı. Topladıkları atık malzemeleri okula taşıyan minik öğrenciler bu kez atölyedeki çalışma için kolları sıvadı.

    Aralarında iş bölümü yaparak atölyede hummalı bir çalışma başlatan ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımı ile kesti, biçti, yapıştırdı, çiviledi, boyadı ve okullarına Türkiye’de ilk olan geri dönüşümden yapılan orijinal kütüphaneyi oluşturdular. Atık paletlerden masa, tahtalardan sandalye, kasalardan raf, lastiklerden sehpa, kablo makaralarından saat ve daha birbirinden farklı onlarca atıkla eserlerini tamamlayan minik öğrenciler şimdi kütüphanelerinde hem okuyor hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştiriyor.

    ‘Her zaman bir yol vardır’

    Minik öğrencilerin yaptığı çalışmayı yakından takip eden Aksaray’ın eğitimci Valisi Hamza Aydoğdu ise öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmanın Türkiye’ye örnek olabileceğini kaydetti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İzmir depreminde harçlıklarıyla gıda alıp deprem bölgesine göndererek kocaman yürekleriyle gündeme gelen öğrencilerin yeniden bir başarıya imza attığının altını çizdi:

    • “Eskil’de Şehit Recep Bozdağ İlkokulu'muzu ve çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Buradaki çocuklarımız okul müdürümüz öncülüğünde İzmir depreminde de inanılmaz bir başarı öyküsü yazdılar. Hayırseverlik gösterdiler ve İzmir için bir kampanya başlattılar. Topladıkları yardımları İzmir’e gönderdiler. Şu anda da çok güzel bir iş yaptılar.
    • Okulun bahçesinde ve okul dışındaki yerlerden topladıkları atıkları okula getirip onları keserek, boyayarak, estetik şekiller vererek kütüphane haline getiriyorlar. Böylece doğadaki atıkları kullanılabilir hale dönüştürüyorlar. Gerçekten bu çocuklarımızın üretici tarafları, vizyonları, gördükleri her şeyi, olumsuzlukları güzelliğe çevirme yetileri karşısında hayranlığımı dile getirmek istiyorum.
    • Bu şu anlama geliyor; her zaman bir yol vardır, her zaman bir yol bulunabilir, yeter ki insan bakış açısını değiştirebilsin. Bu okulumuzdaki çocuklarımızın bütün Aksaray’a, bütün ülkeye örnek olması bizim açımızdan çok değerli ve anlamlı. Bu vesileyle okulumuzun müdürünü de tebrik ediyorum. Çünkü baktığımız zaman bu tür güzellikler hep bu okulumuzdan çıkıyor.
    • Çocuklarımızın hayata bakış açıları, bakış açılarını değiştirerek olumsuzluklardan olumlu bir sonuç çıkarma ve onları okula yansıtmaları, kendi hayatlarına yansıtmaları bizim için alınabilecek en güzel derslerden birisidir. Çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum ve tebrik ediyorum.”
    ‘Hayvanlar için barınak yapmayı düşünüyoruz’

    Okul Müdürü Mustafa Ekici öğrencilerin çalışmalarını anlatarak şimdiki projelerinin ise sokak hayvanlarına barınak yapmak olduğunu dile getirdi:

    “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kampanyası’na okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri olarak katkıda bulunmak istedik. Bu bağlamda çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek, özellikle Aksaray Valiliği ve Eskil Kaymakamlığının üzerinde önemle durduğu okuma alışkanlığını geliştirmek istedik. Okulumuzda bu kapsamda çocuklarımızın yaptığı geri dönüşümlerle paletlerden, lastiklerden. Bunların hepsi geri dönüşüm olarak kullanılarak bir kütüphane elde ettik, çok da güzel bir çalışma oldu. Geri dönüşüm anlamında yine çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir park, hayvanlar için bir barınak yapmayı da düşünüyoruz.”
    Etiketler:
    Aksaray, Çöp, Kütüphane, Geri dönüşüm, Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi
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