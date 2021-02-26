Habertürk yazarı Yılman: AK Partililer dahil birçok İstanbullunun Kanal İstanbul projesine mesafeli olduğunu duyuyorum

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarını yorumladı. Yılman, "AK Partililer dahil birçok İstanbullunun bu projeye mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum, görüyorum" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye karşı çıkanları kastederek kullandığı "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler" ifadesini değerlendirdi.

Erdoğan'ın projenin İstanbul'a katacağı güzelliğe dair söylediklerinin göreceli olduğunu, o nedenle bunun üzerinde durmayacağını belirten Yılman, "Çünkü bana göre İstanbul yeterince güzel bir şehir zaten. Tüm dünya şehirlerinin en güzeli hatta. Ve bu güzelliğini de doğallığına borçludur. Bence bu muhteşem doğallığı bozulmamalı" dedi. Yılman, şunları kaydetti:

"Başka nedenlerim de var ama benim Kanal İstanbul ile ilgili olumsuz bakış açımın nedenlerinden biri de budur. Bana kalsa eğer... Olan taşları yenilerim... Sağlamlaştırırım ama artık üzerine fazladan tek bir taş dahi koymam.

Ben böyle düşünüyorum. Ve eminim benimle aynı fikirde olan milyonlarca insan var. Tabii Cumhurbaşkanı gibi düşünen de... Olabilir bu tür karşıt fikirler. Herkesin aynı düşünmesini beklemek ya da istemek demokratik açıdan sorunlu bir bakış açısı olur zaten."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmasında "Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz" ifadesine de yer verdiğini belirten Yılman, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili bu kadar sert duruş sergilemesini kavrayamadığını söyledi.

"Madem milletle inatlaşılmaz. Madem millete rağmen iş yapılmaz. O halde İstanbullunun çoğunluğunun karşı çıktığı bu projeyle ilgili bu ısrar niye?" diye soran Yılman, sözlerini şöyle noktaladı: